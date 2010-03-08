Найбільше в світі родовище срібла виставлене на торги

Уряд Таджикистану затвердив список учасників майбутнього тендеру на право розробки родовища срібла "Великої Канімансур".

До торгів на право розробки родовища, яке вважається найбільшим у світі за запасами срібла, допущено чотири компанії, зокрема два китайські гіганти - найбільшого виробника золота в КНР Zijin Mining і гірничодобувну компанію JNMC, повідомляє Deutsche Welle.

Їх конкурентами стали нідерландська структура ВНР Biliton і казахстанська корпорація "Казцинк", до складу якої входять швейцарські Glencore International, казахстанська "Коні Мансур" і таджикистанський ГЗК "Адрасман". Торги повинні пройти до кінця цього року.

"Великий Канімансур" не має аналогів у світі. За даними фахівців, загальні запаси срібла тут становлять близько 57 тисяч тонн. Крім того родовище багате на свинець і цинк.