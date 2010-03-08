Затверджено Програму правової освіти населення до 2015 року

У Вінницькій області затверджено Програму правової освіти населення на 2010-2015 роки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької обласної ради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, метою програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Г.ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що надання правової освіти має здійснюватись в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Також складовою частиною правової освіти має стати самоосвіта з питань права і держави. Для цього відповідними державними органами розробляються методичні рекомендації, які публікуватимуться у місцевих засобах масової інформації. Планується проведення тематичних лекцій, виставок, конференцій та інших заходів. Передбачається й створення молодіжних правових клубів в навчальних закладах.

Розробленням пропозицій щодо координації діяльності, а також надання методичної допомоги у проведенні відповідної діяльності здійснюватиме Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету. Загальний обсяг фінансування становить 215 тис. грн.