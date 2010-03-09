Виробництво Ан-70 має фінансуватися як окрема бюджетна програма

Кабінет Міністрів України має намір виділити 333,7 млн. грн. на виробництво літака Ан-70 у 2010 році.

Це передбачено розпорядженням Кабміну №321-р від 1 березня 2010 року «Деякі питання виконання Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 і його закупівлі за державним оборонним замовленням».

«Міністерству фінансів, Міністерству економіки за поданням Міністерства промислової політики та Міністерства оборони включити в проект Державного бюджету України на 2010 рік окремими бюджетними програмами витрати для виконання Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 і його закупівлі за державним оборонним замовленням, зокрема, на підготовку й освоєння серійного виробництва літака – 152 млн. грн., продовження дослідно-конструкторських робіт – 61,7 млн. грн., виробництво літаків – 120 млн. грн.», – сказано в розпорядженні Кабміну.