У центрі Києва обстріляли автомобіль бізнесмена
11:43, 11 березня 2010Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Учора, 10 березня, вдень на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва відбулася стрілянина.
Про це УНІАН повідомили в Центі громадських зв`язків Управління МВС у м. Києві.
За попередньою інформацією, у двох бізнесменів тут була ділова зустріч, яку вони проводили в автомобілі, припаркованому на узбіччі. Раптом показався чорний джип «БМВ», з якого обстріляли авто, причому «БМВ» навіть не пригальмував. Людину, що сиділа з боку водія, легко поранили в руку.
Тип зброї, з якої робилися постріли, встановлюється. Порушено кримінальну справу за статтею «замах на вбивство».
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