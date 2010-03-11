У центрі Києва обстріляли автомобіль бізнесмена

Учора, 10 березня, вдень на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва відбулася стрілянина.

Про це УНІАН повідомили в Центі громадських зв`язків Управління МВС у м. Києві.

За попередньою інформацією, у двох бізнесменів тут була ділова зустріч, яку вони проводили в автомобілі, припаркованому на узбіччі. Раптом показався чорний джип «БМВ», з якого обстріляли авто, причому «БМВ» навіть не пригальмував. Людину, що сиділа з боку водія, легко поранили в руку.

Тип зброї, з якої робилися постріли, встановлюється. Порушено кримінальну справу за статтею «замах на вбивство».