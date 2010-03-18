У найближчі роки Україна може залучити 150 млрд. дол. інвестицій

Державне агентство України з інвестицій та інновацій (Держінвестицій) вважає, що впродовж 3-5 років в Україну можна залучити близько 150 млрд. дол. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказала голова агентства Людмила СУПРУН.

За її словами, в 2009 р. Україна залучила інвестицій менше, ніж очікувалося, – на рівні 5 млрд. дол. З початку поточного року інвестування в Україну практично припинилося через невизначеність у політичній ситуації. Проте впродовж найближчих років країна має підстави залучити до 150 млрд. дол.

Л.СУПРУН додала, що за 18 років незалежності Україна залучила 38 млрд. дол. інвестицій.