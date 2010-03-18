У найближчі роки Україна може залучити 150 млрд. дол. інвестицій
06:56, 18 березня 2010Суспільство
1969 0
Аргументи Людмили Супрун
Державне агентство України з інвестицій та інновацій (Держінвестицій) вважає, що впродовж 3-5 років в Україну можна залучити близько 150 млрд. дол. інвестицій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказала голова агентства Людмила СУПРУН.
За її словами, в 2009 р. Україна залучила інвестицій менше, ніж очікувалося, – на рівні 5 млрд. дол. З початку поточного року інвестування в Україну практично припинилося через невизначеність у політичній ситуації. Проте впродовж найближчих років країна має підстави залучити до 150 млрд. дол.
Л.СУПРУН додала, що за 18 років незалежності Україна залучила 38 млрд. дол. інвестицій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter