Московський патріархат пропонує схему продажу газу до України (фото)

Московський патріархат звернувся з клопотанням до уряду Росії щодо надання можливості українським підприємствам хімічної промисловості напряму купляти газ у «Газпрому» та інших російських газовидобувних компаній.

Відповідне прохання міститься у листі Московського патріархату на адресу першого заступника голови уряду РФ, голови ради директорів ВАТ «Газпром» Віктора ЗУБКОВА, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в листі, датованому 26 лютого 2010 року, за підписом голови відділу Московського патріархату у взаємовідносинах Церкви і суспільства, йдеться, що приводом для звернення Патріархату до першого віце-прем`єра став лист глави Ради хіміків України Олексія ГОЛУБОВА.

«Приводом для цього звернення до Вас (В.ЗУБКОВА – УНІАН) став лист, що надійшов на ім`я Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА від президента Союзу хіміків України О.ГОЛУБОВА з проханням звернутися з клопотанням до уряду Росії щодо надання можливості ВАТ «Газпром» та іншим компаніям, що опікуються видобутком природного газу, напряму співробітничати з хімічними підприємствами України, використовуючи толлінгові схеми або поставляючи газ за цінами, що дозволяють випускати їм конкурентоспроможну продукцію», - наголошується в листі. (Коли О.ГОЛУБОВ надіслав свій лист – не уточнюється – УНІАН).

У листі Патріархат просить першого віце-прем`єра Росії «звернути увагу» на позицію О.ГОЛУБОВА, «беручи до уваги істотну допомогу, яку надають Українській православній церкві Московського патріархату підприємства хімічної промисловості України».

Про виконання прохання О.ГОЛУБОВА Патріархат проінформував президента Союзу хіміків України листом від 11 березня, копія якого також є у розпорядженні УНІАН.

У свою чергу, представник Московського патріархату у телефонній розмові підтвердив кореспонденту УНІАН факт існування такого листа. Водночас він додав, що своїм листом на адресу В.ЗУБКОВА Патріархат не брав на себе жодних зобов`язань, а лише відреагував на прохання галузевої громадської організації України. При цьому співбесідник агентства відзначив, що різного роду прохань і звернень на ім`я Патріарха КИРИЛА приходить досить багато, і Патріархат прагне не залишати їх поза увагою.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла з 1 січня 2010 року рівень граничних цін на природний газ для промислових споживачів, бюджетних організацій і установ, а також пільгові ціни на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості.

Пільгові ціни на газ для підприємств ГМК і хімпрому збережені на рівні 1899,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і поставку, а також витрат на реалізацію газу).

Для виробників азотних добрив, що використовують газ як сировину, ціна газу також збережена на пільговому рівні – 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і поставку, а також витрат на реалізацію газу).

Граничні ціни і пільгові ціни у 2010 році можуть коригуватися з урахуванням остаточної ціни газу, що імпортується в 2010 році, а також з урахуванням коливань курсу гривні щодо долара.