У Головдержслужбі назвали середню платню чиновників

18:48, 18 березня 2010
Суспільство
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Загальний фонд зарплати - 8,6 млрд. грн

Середня заробітна плата державних службовців в Україні становить більш як 2513 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник начальника Головного управління державної служби України Олександр ШЕВЧЕНКО.

Водночас у 2009 році цей показник становив близько 1900 грн.

О.ШЕВЧЕНКО пояснив, що 2513 грн. – це середня заробітна плата при нарахуванні без податкових відрахувань, які становлять 21% нарахованого.

Загальний фонд заробітної плати держслужбовців і технічного персоналу державних установ в 2009 році становив 8,6 млрд. грн.

Разом з тим О.ШЕВЧЕНКО відзначив, що в різних відомствах середня зарплата у чиновників відрізняється. Так, у 2009 році у Національному банку України середня заробітна плата становила близько 12 тис. грн., тоді як у районних державних адміністраціях – 900-1000 грн.

О.ШЕВЧЕНКО також відзначив, що для керівників, які перебувають на держслужбі, загальний розмір нарахованої заробітної плати обмежується 14 тис. грн.

 

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