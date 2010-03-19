Янукович та Азаров привітали Ліну Костенко з ювілеєм

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Ліну КОСТЕНКО з 80-річним ювілеєм.

“З нагоди знакового для України Вашого славного Ювілею дозвольте висловити глибоку пошану і вдячність за Вашу непохитну громадянську мужність і спасенну силу поетичного Слова”, - йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА, текст якого розміщено на сайті глави держави.

За словами Президента, духовна напруга, творча енергія та інтелект, що еманують із лірики Л.КОСТЕНКО, поетичної історіософії, публіцистики очищають душу і джерела національної гідності та самоповаги.

“Велич таланту і маєстат Вашої особистості завжди були, є і будуть духовною опорою, наснагою і джерелом впевненості для кожного, хто як моральне кредо прийняв Вашу пересторогу: «Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, Л.КОСТЕНКО - потужний творець «гуманітарної аури своєї нації», яскрава і невгасима зоря на поетичному небосхилі України.

Глава держави побажав Л.КОСТЕНКО довгих і добрих літ у безперервному творчому злеті.

У свою чергу М.АЗАРОВ відзначив, що письменницький талант Л.КОСТЕНКО, здатність відчувати народні сподівання і прагнення принесли їй любов і визнання мільйонів людей не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Глава уряду побажав Л.КОСТЕНКО нових творчих задумів, наснаги і сил, щоб її талант і досвід ще довго слугували нашому народові, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.