Севастопольські ветерани просять не політизувати День Перемоги

Координаційна рада ветеранських організацій Севастополя закликала лідерів міських відділень політичних партій і громадських організацій «утриматися в день святкування 65-ї річниці Великої Перемоги від демонстрацій своїх політичних пристрастей, проявити витримку й такт, і разом з усіма гідно відзначити мужнє свято».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні координаційної ради, прийнятому на її сьогоднішньому засіданні. В тексті звернення також підкреслюється: «не варто забувати про те, що 9 травня - це, перш за все, свято ветеранів-переможців, а не політичних ділків, прагнучих використовувати відповідний привід для самореклами й реалізації своїх вузькопартійних переконань».

Ветеранські організації Севастополя «категорично проти різного роду політичних демонстрацій, які тільки розколюють могутні та єдині колони ветеранів у святковий травневий день. Вони - за консолідацію й об`єднання, за гідність і честь, за вшанування пам`яті полеглих, за шану живим ветеранам війни», йдеться в зверненні.

Севастопольські ветерани підтримали «безпрецедентне рішення про проведення в місті-герої Севастополі спільного військового параду ЧФ РФ і ВМС України із залученням озброєння і військової техніки». Як підкреслюється в зверненні, «таку ідею президентів Росії та України підтримують не лише ветерани, але й усі жителі міста, Кримського півострова».

Присутній на засіданні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН під час свого виступу підкреслив: «якщо в Москві військовий парад проходить, і там не йдуть ветерани, там трішки інша ситуація: техніка, люди, то в Севастополі... це абсолютно інша історія». За інформацією С.КУНІЦИНА, спочатку буде «прапор Перемоги, ветерани, а потім вже військовий парад». Крім того, як сказав він, у цей в день Перемоги в Севастопольській бухті в парадному строю стоятимуть 4 кораблі: 2 від ЧФ РФ і 2 - від ВМС України. За твердженням С.КУНІЦИНА, він учора доповів про це Президенту України: «все узгоджено, все підписано, відправлено до Києва й Москви, ніяких непорозумінь немає».