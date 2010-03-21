Цієї весни до війська призовуть 26 тисяч українців

У квітні-травні 2010 року на строкову військову службу призвуть 26 тис. українських громадян.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оброни України, 19 березня 2010 року міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ підписав наказ “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов на строкову військову службу в квітні-травні 2010 року”.

У відповідності до цього наказу, в квітні-травні передбачається звільнити в запас з лав Збройних сил України солдатів і матросів, сержантів і старшин, призваних у квітні-травні 2009 року, а також матросів і старшин кораблів, суден і берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських сил ЗСУ, призваних у жовтні-листопаді 2008 року.

У квітні-травні 2010 року на строкову військову службу призиватимуться громадяни України чоловічої статі 1985-1992 років народження, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років і які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу або втратили його.

Загалом планується призвати 26 тис. осіб, що на 450 осіб менше, ніж восени минулого року. З них до лав Збройних сил України буде призвано 20 тис. осіб, що на 500 осіб більше, ніж під час призову “Осінь-2009”; до Внутрішніх військ МВС України – 5 тис. 100 осіб та Державної спеціальної служби транспорту – 900 осіб.

Цим наказом поставлено завдання із забезпечення організованого прийняття молодого поповнення, створення необхідних побутових умов їх служби та своєчасного звільнення військовослужбовців, які вислужили встановленні строки військової служби, підтримання при цьому військової дисципліни, дотримання статутних взаємовідносин між військовослужбовцями.

Проведення призовної кампанії “Весна-2010” забезпечуватимуть 24 обласні, Київська міська та Кримська республіканська призовні комісії.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, на організоване проведення весняної призовної кампанії 2010 року з державного бюджету буде витрачено 1 млн. 677 тис. грн.