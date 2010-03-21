На полі Полтавської битви висадять троянди і бузок

Мерія Полтави на черговому засіданні міськвиконкому вирішила створити цією весни на полі Полтавської битви розарій і висадити бузковий гай загальною площею 140 гектарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив начальник комунального підприємства «Декоративні культури» Сергій СІЛАЄВ.

За його словами, зараз його підприємство веде підготовчі роботи щодо створення на території заповідника «Поле Полтавської битви» квітучого розарію і бузкового гаю, як тільки дозволять погодні умови. Зокрема, з середини лютого комунальне підприємство «Декоративні культури» заготовило з цією метою близько 1,5 тис. саджанців дерев і кущів. Також розроблено схеми посадки саджанців бузку і впорядкування клумб для троянд на полі битви.

Раніше територія поля була заражена амброзією, тому ґрунт під посадку рослин вимагає очищення і значної підготовки.

Зараз на території міста є 12 парків, 18 скверів, 7 бульварів, всього - 360,77 гектарів зелених насаджень загального користування.