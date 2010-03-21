Захисники «Сяйва» погрожують акцією протесту

У понеділок, 22 березня, захисники книгарні «Сяйво» планують влаштувати акцію протесту під стінами Господарського суду Києва, де відбудеться чергове засідання у цій справі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» (ФРІ), в суботу під час акції «Народна книгарня» активісти громадських рухів презентували ідею повернути книгарню до комунальної власності і утворити там культурний центр з громадською наглядовою радою.

Організатори суботньої акції закликали підписати «Маніфест захисників книгарні» громадські організації та усіх небайдужих киян. Вони також закликали громадян масово телефонувати "102" і звертатися до Міністерства внутрішніх справ з приводу двох КрАЗів, незаконно припаркованих прямо на тротуарі біля входу до книгарні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Шевченківська районна рада продала приміщення книгарні, що розміщувалася там з 1961 року, ТОВ «Абріль студіо» – за ціною приблизно в 10 разів нижчою за ринкову. У лютому «людьми у чорному», які представилися співробітниками власника книгарні, захопили «Сяйво», заварили двері й вікна металевими пластинами і поставили перед входом КрАЗи. Після цього Шевченківська райрада скасувала рішення про виставлення «Сяйва» на продаж, але не сам продаж і угоду про передачу приміщення компанії «Абріль студіо».