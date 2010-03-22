Добкіну пропонують оголосити Харківщину «територією без ГМО»

Народний депутат України, Уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до властей Харківського регіону з пропозицією закріпити за ним статус «території без ГМО».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН, зокрема, закликає місцеве керівництво заборонити вирощування ГМ-культур на землях Харківської області, а також заборонити використання генетично модифікованих інгредієнтів у продуктах харчування в усіх державних і муніципальних установах міста та області.

О.ФЕЛЬДМАН зазначає, що на території Євросоюзу «землями, вільними від ГМО», на сьогодні стали вже близько 160 регіонів, 3500 муніципалітетів і тисяч сільських господарств. На цьому тлі, за словами депутата, багато транснаціональних компаній-виробників ГМ-культур розпочали активно і без зайвої «непотрібної реклами» входити на український ринок сільськогосподарських культур, зокрема і в Харківську область.

Депутат підкреслив, що відсутність належного контролю за ринком сільськогосподарських генних технологій, брак інформації про дію ГМО на флору, фауну і здоров`я людей, а також висока економічна віддача від застосування ГМО в агропромисловому комплексі, приводять до поступового витіснення традиційного органічного сільського господарства в Україні, неконтрольованим біозмінам і руйнуванню природних конкурентних переваг національного АПК.

О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що Харківська область має стати першим в Україні «Біорегіоном – територією, вільною від ГМО», а не «звалищем відходів» генних технологій. За його словами, конкурентна перевага Харківського АПК має бути заснована на екологічній і генетичній чистоті вироблюваної продукції, справедливій винагороді органічних сільгоспвиробників, формуванні культури споживання, «орієнтованої на здоров`я», захисті добросовісного місцевого товаровиробника і захисті здоров`я людей.

З цією пропозицією О.ФЕЛЬДМАН звернувся до голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, нового губернатора Харківської області Михайла ДОБКІНА, в.о. харківського міського голови і секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

У повідомленні також вказується, що серед європейських регіонів, які «офіційно оголосили себе вільними від ГМО», присутні: Італія - області Тоскана і Марці, муніципалітети Трапані, Палермо, Калтаніссетта, Енна (Сицілія); Франція - Провінції Аквітанія, Бретань; Австрія - Землі Зальцбург, Верхня Австрія, Карінтія; Іспанія - Країна Басків; Великобританія – Уельс; Греція - всі 54 префектури; Німеччина - земля Шлезвіг-Гольштейн, а також усього 11 600 фермерських господарства по всій країні (близько чверті всієї території); Бельгія - 39 комун Фламандського округу; Польща - з лютого 2006 року всі 16 воєводств; Угорщина - 30 муніципалітетів; Румунія - 2 міста (Несеуд, Шангеор-Бай) і 24 райони північного повіту Бистріца-Несеуд. Також такі території є і в Росії - Архангельська, Бєлгородська, Волгоградська, Костромська, Курганська, Мурманська, Нижньогородська, Свердловська, Томська, Тюменська області, Приморський край, Удмуртська Республіка, Москва і Санкт-Петербург.