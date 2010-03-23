Бойко доручив відновити докризовий експорт електроенергії
Міністр представив президента НАК "ЕКУ"
Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО доручив новоназначенному президенту НАК «Енергетична компанія України» Петру ОМЕЛЯНОВСЬКОМУ відновити докризові обсяги експорту української електроенергії в країни Східної Європи.
Відповідне доручення міністр озвучив під час представлення П.ОМЕЛЯНОВСЬКОГО трудовому колективу НАК «ЕКУ», повідомляє прес-служба компанії.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня ц.р. Кабінет міністрів України призначив президентом НАК «Енергетична компанія України» 47-річного Петра ОМЕЛЯНОВСЬКОГО, який до цього працював генеральним директором ВАТ «Західенерго».
П.ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ обійняв посаду президента НАК «ЕКУ» вдруге. Він уже керував компанією з грудня 2005 року по серпень 2006 року.
Україна з 1 березня ц.р. припинила експорт електроенергії в Румунію, Угорщину і Словаччину. Припинення експорту було зумовлене дефіцитом вугілля газової групи на складах Бурштинської ТЕС і відсутністю заявок з боку компаній-експортерів, які придбали на аукціонах право здійснювати експорт з Бурштинського енергоострова.
Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або на 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год. Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу і Румунію. Експорт електроенергії здійснювало "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.
У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5%, порівняно з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/год. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії в 2008 році зросли на 26,8%, або 101,6 млн. дол., – до 480,4 млн. дол.