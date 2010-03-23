Колесніков вмовлятиме директора «Борисполя» працювати далі

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що нинішній директор аеропорту «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ залишиться працювати на своїй посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив журналістам у ході ознайомлення з будівництвом нових терміналів аеропорту «Бориспіль».

«Ми повинні ще умовити директора залишитися в аеропорту працювати», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, уряд має намір надалі ініціювати укладення професійних контрактів, і ті люди, які дійсно є професіоналами, безумовно, працюватимуть. Як проблеми з будівництвом нових терміналів Б.КОЛЕСНІКОВ назвав те, що до нового терміналу F потрібно провести нову дорогу, проте на шляху до терміналу землею володіють п`ять компаній, кожна з яких має свою ділянку землі і з кожною з яких потрібно домовлятися.

Відповідаючи в цьому контексті на питання журналістів, як розв`язуватимуться земельні проблеми з компанією «АероСвіт», Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що все буде проведено у законному порядку. Він нагадав, що є механізми мирових угод. Також є новий закон, який допускає вилучення земель з компенсацією за стратегічними напрямами, пов`язаними з державним інтересом. Віце-прем`єр додав, що уряд має намір доручити аеропорту «Бориспіль», Міністерству транспорту провести переговори з «АероСвітом» з цих питань.