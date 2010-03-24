Чоловік додумався заховати наркотики в салі

Спробі контрабанди наркотиків завадили вчора у пункті пропуску «Іловайськ» в Донецькій області прикордонники, співробітники СБУ та митниці.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, інформацію про спробу контрабанди наркотиків прикордонники отримали від співробітників СБУ.

Під час оформлення поїзда «Москва-Кисловодськ» спільна оглядова група за допомогою прикордонної службової собаки Дани знайшла 3 шприци з 30 грамами темно-коричневої речовини. Експрес-аналіз показав, що ця речовина – опій. Засоби для ін’єкції були ретельно заховані від чужого ока в речах одного з пасажирів – 29-річного жителя міста Горлівка Донецької області. Два шприци дістали з чималого шматка сала, третій – із банки з варенням.

Порушника передали в СБУ, а вилучені в нього наркотики – на митницю.