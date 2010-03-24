В Черкасах накрили конвертаційний центр з оборотом 100 мільйонів

В Черкасах працівники податкової міліції виявили та припинили функціонування конвертаційного центру, через який впродовж 2008-2009 років було незаконно переведено в готівку близько 100 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Черкаській області.

До складу конвертаційного центру входили 3 підприємства, які були зареєстровані на підставних осіб. Організатором центру виявився житель Черкас.

Механізм «конвертації» коштів та формування незаконного податкового кредиту полягав у оформленні реально існуючим та діючим підприємствам документів, що дозволяли ухилятися від сплати податків, а також незаконно отримувати готівкові кошти.

З метою надання «безтоварним» фінансово-господарським операціям законного вигляду в податковій звітності підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, відображалися неправдиві відомості про придбання товарів/робіт/послуг у «фіктивних» деклараціях.