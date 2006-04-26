Два постріли в центрі Києва

Під час стрілянини 25 квітня на Майдані Незалежності в Києві постраждав співробітник Управління державної охорони України, який здійснює охорону вищих посадовців країни.

Про це повідомляє сьогодні газета «Факты».

За інформацією видання, в співробітника Управління держохорони вистрілив старший сержант міліції, боєць загону «Грифон» (підрозділ охорони судових засідань і учасників судових процесів - УНІАН) ГУ МВС України в Київській області.

Міліціонер повертався з Ірпеня в главк для здачі табельної зброї. «На Майдані він зіткнувся з трьома чоловіками, які нібито були напідпитку. Вони почали «наїжджати» на міліціонера. Сержант нібито спробував уникнути сутички, але незнайомці насідали, і тоді міліціонер вистрілив у повітря. Оскільки бійці цим запобігти не вдалося, співробітник «Грифона» пострілом поранив одного з нападників у праве стегно», - пишуть «Факты».

Як з`ясувала оперативна група, яка прибула на місце інциденту, «троє людей напідпитку» виявилися співробітниками Управління державної охорони України. Всі учасники події направлені на експертизу для встановлення ступеня їх сп`яніння.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності 25 квітня близько 13.00 двома пострілами було поранено 32-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізовано в столичну Лікарню швидкої допомоги з пораненням правого стегна. У приймальному відділенні ЛШД відмовилися назвати прізвище постраждалого.