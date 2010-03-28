У хабарництві викрито в двох інспекторів податкової

У Криму викрито в хабарництві двох ревізорів-інспекторів податкової інспекції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, податківці вимагали 4 тис. грн. хабара від приватного підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності за виявлені порушення в його підприємницькій діяльності.

Правопорушників затримано під час отримання частини хабара в сумі 1 тис. грн. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).