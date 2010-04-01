СБУ спіймала зловмисника, який «замінував» лікарню

Співробітники СБУ затримали у Полтаві зловмисника, який 30 березня близько 23.00 зателефонував на пост охорони Полтавської стоматологічної академії і повідомив про замінування обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ у Полтавській області, 31 березня співробітники СБУ встановили особу зателефонувавшого – ним виявився житель Полтави, колишній співробітник однієї з охоронних структур.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, 30 березня фахівці обстежили приміщення лікарні і прилеглу територію. Вибухового пристрою знайдено не було.