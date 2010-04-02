Обсяг золотовалютних резервів України перевищив 25 млрд. дол.
Практично як рік тому
Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України станом на кінець березня п.р. становив 25,125 млрд. дол. (на кінець лютого п.р. - 24 млрд. 148,1 млн. дол. - УНІАН).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник групи радників голови Нацбанку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції у четвер.
"25,125 млрд. дол. - такі наші резерви. Це практично той рівень, який ми мали рік тому – на 400 млн. дол. менше", - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.
Він відзначив, що «ми купуємо валюту не для того, щоб зафіксувати курс… Ми купуємо, тому що ми хочемо підтримати адекватну грошову пропозицію, адекватну у фазі розігрівання економіки, ми купуємо для того, щоб поповнити міжнародні валютні резерви…"
При цьому він наголосив, що, на відміну від минулого року, ці кошти не запозичені, а одержані від продажу валюти населенням, нерезидентами і експортерами.
Щодо стану монетарних агрегатів, В.ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що станом на 29 березня п.р. монетарна база в Україні з початку минулого місяця зросла на 4,1%, минулого року за березень – на 2,3%. З початку п.р. зростання монетарної бази становило 1,8%, минулого року за січень-березень - «мінус» 4,9%.
Зростання грошової маси з 1 по 29 березня становило – 2%, минулого року за березень - «мінус» 1%. З початку року маса зросла на 0,6%, а минулого року за січень-березень вона скоротилася на 9,6%.
Кажучи про прогнозний рівень економічного зростання України, В.ЛИТВИЦЬКИЙ висловив думку, що за підсумками поточного року необхідно орієнтуватися на зростання ВВП у 3-4%. При цьому він назвав недостатньо амбітними урядові прогнози щодо інфляції в 2010 році на рівні 13,1%.
«Я запропонував би варіант наступний, як мінімум, інфляцію орієнтувати на рівні менше рівня попереднього року 12,3%, як максимум, щоб вона не виходила з показника, який вимірюється двозначним числом… Максимум – менше 10%, мінімум – менше, ніж минулого року», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.
Представник Нацбанку вважає, що можливе підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може бути нейтралізоване за своїм впливу на інфляцію шляхом зниження попиту на інші товари і послуги, а також зниженням інфляції за іншими сегментами.
«50% споживчого кошика – це продовольчі товари. Якщо уряд і всі, хто причетний до ухвалення рішень, зможуть направити тенденцію руху продовольчих товарів не на підвищення, а хоча б на утримання стабільного курсу, не говорячи вже про зниження цін, ми зможемо нейтралізувати підвищення тарифів», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.
Також він вважає прийнятним планування дефіциту державних фінансів України в 2010 році на рівні 6,7% ВВП. Експерт також висловився за доцільність щоквартального перегляду держбюджету.