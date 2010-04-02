Флеш-моб до 300-літнього ювілею Конституції Пилипа Орлика

5 квітня 2010 року виповнюється 300 років з дня прийняття Конституції України гетьмана Пилипа Орлика. Українці можуть пишатися цим документом, який побачив світ на 77 років раніше американської і на 81 рік раніше польської Конституції. Однак багато наших співвітчизників не читали не лише всього тексту Конституції Орлика, але й жодної фрази з неї.

Рух добровольців «Простір свободи» закликав журналістів і небайдужих громадян поширити текст Конституції чи уривки з неї. «У такий спосіб ми, громадяни України, зробимо те, що мала б зробити держава – популяризуємо цей визначний історичний документ», - говориться у зверненні, оприлюдненому «Простором свободи».

У понеділок, 5 квітня, активісти руху і всі бажаючі проведуть у центрі Києва флеш-моб з нагоди ювілею.

Акція розпочнеться о 12.00. на Майдані Незалежності (біля монументу Незалежності)

Її учасники даруватимуть текст першої української Конституції перехожим на Хрещатику, а потім піднімуться вулицею Інститутською до вулиці Пилипа Орлика, де має бути пам’ятник славетному гетьману. Водночас буде проведено експеримент-опитування: чи знають наші громадяни про існування Конституції Орлика і про її відзначення на державному рівні.

Серед запрошених на акцію гостей будуть присутні:

Олександр Алфьоров – історик, який віднайшов Конституцію П.Орлика в Російських архівах

Тарас Пушкар, голова Київського осередку «Простору Свободи»

Запрошено суддів та депутатів.