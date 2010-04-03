Фуксманн і Роднянський придбали половину проекту Hilton
06:28, 03 квітня 2010Суспільство
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Сума угоди не розголошується
Бізнесмени Борис Фуксманн і Олександр Роднянській придбали 50% долі у проекті будівництва п`ятизіркового готелю Hilton, а також кількох житлових апартаментів класу "люкс" у Києві. Як зазначено в повідомленні прес-служби нових акціонерів, вони придбали по 25% в об`єкті, що будується, і збираються брати участь в реалізації цього проекту. Угода дістала схвалення Антимонопольного комітету України, а також компанії Hilton International, яка, як планується, буде оператором зазначеного готелю.
Сума операції не розголошується. Загальна вартість проекту становить близько 150 млн. дол.
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