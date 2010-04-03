ЗМІ: суд зобов'язав Нафтогаз повернути компанії Фірташа $197 мільйонів

Арбітражний суд у Стокгольмі виніс проміжну постанову з приводу позовних вимог «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» у розмірі 2 млрд. дол., зобов`язавши «Нафтогаз» повернути позивачеві 197 млн. дол.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела (№13 (793) 3-9 квітня).

Як повідомлялося, перший позов «РосУкрЕнерго» до «Нафтогазу» було подано у квітні 2008 року. У січні 2009 року «РосУкрЕнерго» подала ще три позови проти «Нафтогазу» до Арбітражного інституту в Стокгольмі. У свою чергу «Нафтогаз» подав чотири окремі зустрічні позови до «РосУкрЕнерго».

Усі позови з цього спору об`єднані в одну справу, яка розглядається в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма.