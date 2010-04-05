Англія, Франція і Німеччина домовляються про єдиний банківський податок

Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун заявив, що його країна, Франція та Німеччина досягли попередньої угоди про запровадження спільного банківського податку для країн G20, який допоможе запобігти новій фінансовій кризі. "Ми досягли угоди про основні принципи (податку). Відносини між суспільством і банками повинні змінитися", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

За словами політика, він сподівається, що і США підтримають майбутній документ. Г.Браун заявив, що країни G20 навряд чи ухвалять рішення про новий податок під час саміту в липні, але сподівається, що до листопадового саміту, який пройде в Сеулі, документ все ж таки буде прийнятий.

Британський прем`єр відмовився розповісти про зміст документа. Водночас серед прикладів він назвав щорічний податок на банки в 1,2 млрд євро в Німеччині, а також збори в 10 млрд дол., які планує запровадити уряд США.