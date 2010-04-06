Французи пропонують утилізувати метан на п’яти шахтах Донеччини

Французькі інвестори в рамках Кіотського протоколу пропонують Україні на п’яти шахтах Донеччини реалізувати новий екологічний проект з відбору та утилізації метану.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням посла Франції Жака ФОРА.

«У рамках співробітництва між Францією та Донецькою областю справді існує такий проект. Наші компанії пропонують утилізацію метану, щоб його зазвичай негативну дію перетворити на позитив», - прокоментував посол Франції.

Експерти вважають, що проекти, пов’язані зі знешкодженням та використанням метану на шахтах Донеччини, дуже перспективні. Адже насамперед тут ідеться про порятунок життя шахтарів. Саме скупчення метану найчастіше призводить до вибухів та трагедій на вугільних підприємствах.

Крім того, це також вирішення енергетичної проблеми, зазначив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» науковець, директор геологорозвідувального підприємства Микола ЖИКАЛЯК. За його словами, за часів, коли газ коштував копійки, використовувати метан з економічної точки зору було недоцільно. Але через енергетичну кризу нині варто звернутися до нетрадиційних енергоресурсів, тим паче що запаси метану величезні.

Утилізація метану, додав експерт, дала би змогу зменшити шкідливі викиди в атмосферу та поліпшити екологію регіону. Однак на реалізацію таких проектів власних коштів на більшості шахт немає. Тому вся надія на інвесторів.

За інформацією фахівців, метан, як і звичайний газ, можна використовувати для виробництва електроенергії, в металургії, в хімічній промисловості. Окремі вугільні підприємства Донеччини вже мають успішний досвід використання метану як енергоносія, переважно для локальних потреб. Утім, для масштабних проектів, як, приміром, забезпечення теплоенергією міста, потрібно створення спеціальної інфраструктури й постачальних комплексів, зазначив М.ЖИКАЛЯК і додав: “Це досить затратна справа для держави. Для цього потрібен і час, і великі кошти”.