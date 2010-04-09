До Одеси з неофіційним візитом завітав «Джон Леслі Холл»

Увечері 8 квітня до порту Одеса з неофіційним візитом зайшов фрегат Військово-морських сил США “Джон Леслі Холл”.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, метою візиту американського корабля до України є підтримання дружніх відносин між військовими флотами нашої держави та Сполучених Штатів Америки, обговорення стану та перспектив подальшого двостороннього співробітництва, обмін досвідом у сфері оперативної взаємодії, матеріально-технічного забезпечення кораблів під час участі у міжнародних операціях.

Сьогодні, 9 квітня, командир фрегата “Джон Леслі Холл” капітан 2-го рангу Херман ПФЕФАЛ зустрінеться зі старшим морським начальником Одеси – командиром Західної військово-морської бази ВМС ЗС України капітаном 1-го рангу Кареном ХАЧАТУРОВИМ та здійснить протокольний візит до голови Одеської міської державної адміністрації.

Від американської сторони у заходах, передбачених програмою візиту, також братимуть участь військово-морський аташе при Посольстві США в Україні капітан 2-го рангу Майкл РУСЕНБЕРГЕР та координатор програми військово-морського співробітництва відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні головний старшина Кевін О’БРАЄН.

Програмою візиту корабля ВМС США до порту Одеса передбачено відпочинок його екіпажу та екскурсії для моряків пам’ятними місцями міста-героя. Зокрема, під час перебування в Одесі американські військові моряки як представники країни, що входила до складу антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, планують взяти участь в урочистих заходах з нагоди 66-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Також розглядається питання відвідання фрегата “Джон Леслі Холл” курсантами Одеської Національної морської академії та представниками ВМС ЗС України і членами їхніх сімей.

Візит фрегату Військово-морських сил США “Джон Леслі Холл” до Одеси триватиме до 12 квітня.