Кримінальної справи проти гендиректора «Газекс - Україна» не буде

Прокуратура міста Києва за результатами перевірки ухвалила рішення про відмову в порушенні кримінальної справи у зв`язку з відсутністю складу злочину щодо генерального директора ТОВ «Газекс - Україна» Віталія ДЕМ`ЯНЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Газекс - Україна».

У повідомленні наголошується, що таке рішення прокуратура ухвалила 6 квітня.

Нагадаємо, 11 березня на сайті російської компанії «Газекс» був розміщений реліз, в якому зазначалося, що 9 березня збори учасників ТОВ «Газекс - Україна» ухвалили рішення про усунення від виконання службових обов`язків генерального директора товариства В.Дем’янюка. Після чого прес-служба ТОВ «Газекс - Україна» спростувала інформацію, поширену російською компанією «Газекс», про усунення В.Дем’янюка з посади гендиректора української компанії і заявила, що російська «Газекс» не є засновником компанії «Газекс - Україна».

Довідка УНІАН. Учасниками ТОВ «Газекс - Україна» є Віталій ДЕМ’ЯНЮК і офшорна компанія Narell Enterprises Ltd, яка має борг 99,9956% статутного фонду.