Експерт: в Україні зберігається ризик знецінювання гривні

На сьогодні в Україні все ще зберігаються ризики незначного знецінення гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club Микола ІВЧЕНКО.

За його словами, останні декілька місяців ситуація з платіжним балансом поліпшується, проте багато в чому стабільність національної валюти в поточному році залежатиме від темпів відновлення світової економіки, ухвалення бюджету України, співпраці з МВФ і дій Нацбанку. «Тобто залишаються певні ризики незначного знецінення гривні. Ближче до кінця 2010 року вартість долара США може підвищуватися на 1-2% на місяць», – вважає експерт.

Також М.ІВЧЕНКО зазначив, що на тлі підвищення рейтингів України з боку деяких рейтингових агентств нерезиденти у березні придбали ОВДП на суму 1,28 млрд. грн. Таким чином, даний показник досяг докризового рівня. Підсумкове сальдо торгового балансу в 2010 році, за його прогнозами, може скласти -0,8 млрд. дол., а сальдо фінансового рахунку платіжного балансу досягне 1,5 млрд. дол.

«Якщо буде прийнятий збалансований бюджет і поновиться співпраця з МВФ, це приведе до нового припливу інвестиційного і спекулятивного капіталу в країну, який конвертується в гривню. Таким чином, середній курс продажу готівкового долара в короткостроковому плані може знижуватися на 1% на місяць, і до кінця травня скласти 7,82-7,83 грн. В іншому разі ціна американської валюти перебуватиме в діапазоні 7,90-7,96 грн.», – сказав експерт.