У Херсоні 9 травня одночасно запалять 70 факелів

У Херсоні в пам`ятних місцях, пов`язаних із Великою Вітчизняною війною, в День Перемоги одночасно запалять 70 факелів "Вічного вогню".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Згідно з повідомленням, така акція пройде вперше на всьому пострадянському просторі.

Основний факел горітиме в Херсоні в парку Слави, де 9 травня пройдуть головні заходи, присвячені 65-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Крім того, повідомляється, що до Дня Перемоги буде виконано ремонт меморіального комплексу в парку Слави, пам`ятника воїнам-афганцям, пам`ятників Героям Радянського Союзу Іллі Кулику і Миколі Субботі та інших монументів, пов`язаних із Великою Вітчизняною війною.