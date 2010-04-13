Державна податкова адміністрація (ДПА) у Київській області має намір ініціювати перехід ряду великих підприємств регіону на сплату податків за місцем розташування, а не за місцем реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державної податкової адміністрації в Київській області Анатолій ПЕТРЕНКО.

«У мене є думка, і ми над цією думкою вже працюємо, щоб збільшувати кількість великих платників податків, прозорих, яких ми братимемо на обслуговування до себе в ДПА області. У нас в області є 195 підприємств, які платять податки в Києві, на місцях платять тільки за землю, а всі основні податки йдуть у столицю, на бульвари і так далі. Я не хочу сказати, що я їх там примушу, ми це обговорюватимемо разом з обладміністрацією, щоб ці підприємства платили податки в повному обсязі там, де вони дійсно заробляють ці кошти. Тоді буде справедливий соціальний перерозподіл», – сказав А.ПЕТРЕНКО.

За його словами, планується, що на частку великих платників податків припадатиме 40-45% податкових зборів і платежів.

Також А.ПЕТРЕНКО зазначив, що для таких підприємств будуть створені комфортні умови сплати податків без якого-небудь тиску з боку податківців.