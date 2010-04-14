Янукович не виключає, що високозбагачений уран потрапить до Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що Україна може передати запаси свого високозбагаченого урану Росії.

Про це він заявив у Вашингтоні в інтерв’ю CNN, коментуючи рішення української влади позбавитися запасів високозбагаченого урану, як внесок держави у загальносвітову справу нерозповсюдження ядерних матеріалів, технологій, зміцнення безпеки у ядерній галузі, а також протидію проявам тероризму у цій сфері.

“В Україні є атомні електростанції, наукові установи, де досліджуються питання ефективного використання ядерних технологій у мирних цілях... Однак ми зробили необхідний крок, щоб вивести високозбагачений уран з території країни”, – заявив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що вже до кінця поточного року Україна готова позбутися переважної більшості своїх запасів високозбагаченого урану. А завершений цей процес буде у 2012 році до проведення наступного світового саміту з питань ядерної безпеки.

Говорячи про країну, куди будуть вивезені ці радіоактивні матеріали, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це може бути Росія.

Водночас речник Білого дому Роберт ГІББС напередодні заявив, що остаточне рішення про це ще не ухвалене.

За даними міжнародного фонду “Ініціатива зі зменшення ядерної загрози”, на території України зберігається близько 90 кг високозбагаченого урану. Зокрема, близько 68 кг міститься у Харківському фізико-технічному інституті, 13 кг – в Інституті ядерних досліджень НАН України у Києві, а також близько 6 кг – У Севастопольському національному інституті ядерної енергії.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке відбулося у закритому режимі 9 квітня 2010 року. За даними поінформованих джерел УНІАН, це рішення стосувалося ініціативи української сторони відмовитися від запасів високозбагаченого урану.