У Севастополі готують українсько-російське навчання «Фарватер миру»

У Севастополі сьогодні розпочалася друга плануюча конференція з підготовки українсько-російського командно-штабного навчання «Фарватер миру-2010».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, в роботі конференції, яка триватиме до 15 квітня, беруть участь представники Військово-Морських Сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Українську делегацію очолює заступник командувача Військово-Морських Сил України з бойової підготовки контр-адмірал Віктор НОСЕНКО, російську – тимчасово виконуючий посаду начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту РФ капітан 1 рангу Олександр ЧЕСНОКОВ.

Тема командно-штабного навчання «Фарватер миру-2010», яке планується провести у червні поточного року у Севастополі - планування та проведення пошуково-рятувальної операції під час миротворчих дій у кризовому районі.

За інформацією прес-центру, під час проведення навчання, яким керуватиме заступник командувача ВМС України з бойової підготовки контр-адмірал В.НОСЕНКО, його учасники ставлять за мету відпрацювати дії об’єднаного штабу при плануванні пошуково-рятувальної операції та управління силами під час її проведення, налагодити взаємосумісність органів управління, відпрацювати єдині процедури й документи з планування та проведення спільних операцій, дійти єдиних поглядів на проведення спільних дій у морі.

Проведення навчання «Фарватер миру-2010» сплановано відповідно до Плану міжнародного співробітництва Міністерства оборони України і Російської Федерації на 2010 рік і буде проводитись на базі Академії ВМС ім. П.С. Нахімова.

Довідка УНІАН. Українсько-російські навчання «Фарватер миру» традиційно проводились з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки та мали миротворчий характер. У навчаннях брали участь кораблі, допоміжні судна, літаки й вертольоти морської авіації, підрозділи морської піхоти.