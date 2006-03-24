Приватбанк заплатить $1000000

Правління КБ "Приват Банк" гарантує винагороду в сумі 1 млн. доларів США за відомості, що реально сприятимуть встановленню та притягненню до кримінальної відповідальності винних у замаху на вбивство голови інноваційного фонду "Славутич-капітал", кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради Геннадія КОРБАНА.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС у Дніпропетровській області.

УМВС звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо розкриття вбивства, звернутися по телефонах у Дніпропетровську (з 09.00 до 19.00): 45-30-65, 45-24-33 та за цілодобовим номером 8-066-708-66-52.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 19 березня в центрі Дніпропетровська було здійснено замах на кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради Г.КОРБАНА. За інформацією Центру громадських зв`язків Управління МВС України у Дніпропетровській області, о 22.15 на телефон чергової частини Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ надійшло повідомлення від громадян, про те, що кількома хвилинами раніше невідомий обстріляв автомобіль «Мерседес» біля будинку №4 на площі Шевченка у центрі міста. За даними свідків, невідомий здійснив кілька автоматичних черг по автомобілю з даху споруди, розташованої у дворі зазначеного будинку.

Як з’ясувалося, в обстріляному автомобілі знаходилися Г.КОРБАН та його охоронець. Г.КОРБАН в результаті обстрілу не постраждав, його охоронець отримав кілька поранень.

За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Г.КОРБАН балотується в облраду за списком виборчого блоку “Народний Союз Наша Україна”. Він є головою наглядової ради депозитарно-фондової компанії “Славутич-капітал”, головою наглядової ради Південного гірничо-збагачувального комбінату, членом наглядової ради Нікопольського Феросплавного Комбінату та АТ “Укрнафта”.