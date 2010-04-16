Державних службовців навчатимуть запобігати проявам корупції

Головдержслужба спільно з Київським національним університетом внутрішніх справ розпочала навчання з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління державної служби України.

Навчання триватимуть до кінця 2010 року.

У 2010 році за програмою підвищення кваліфікації щодо запобігання та протидії проявам корупції в органах влади для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування заплановано підвищення кваліфікації 1 тис. 500 осіб на базі Київського національного університету внутрішніх справ та Академії управління внутрішніх справ. Підвищуватимуть кваліфікацію працівники I-IV категорій посад Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства транспорту та зв’язку України та працівники органів місцевого самоврядування з АРК Крим, Волинської, Закарпатської, Донецької областей.

Разом з тим потреба органів влади щодо підвищення кваліфікації персоналу з питань поліпшення знань стосовно застосування в управлінській діяльності вимог антикорупційного законодавства складає близько 30 тис. осіб щороку.

З метою забезпечення ефективності реалізації державної політики щодо запобігання і протидії проявам корупції в органах влади Головдержслужбою розроблено проект Державної цільової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на 2010 – 2014 роки.