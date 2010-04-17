До Служби безпеки можна поскаржитися на Службу безпеки

За ініціативою голови СБУ, у Службі безпеки України запроваджено телефон довіри 0800-501-48-20 для повідомлень громадян про можливі протиправні дії співробітників СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, телефон встановлено у чергового Управління внутрішньої безпеки СБУ. Дзвінки безкоштовні і приймаються з 8.00 до 20.00 у будні дні та з 8.00 до 14.00 у суботу.

Інформація, яка надійде від громадян на ці номери, обов`язково буде перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним законодавством вживатимуться відповідні заходи, йдеться у повідомленні.