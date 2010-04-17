Литовська громада Києва проводить суботник на Замковій горі
06:37, 17 квітня 2010Суспільство
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Прибирати схили ідуть працівники посольства
Сьогодні о 9.00 представники литовської громади Києва проведуть суботник на схилах Замкової гори.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, прибирати схили біля Андріївського узвозу вийдуть співробітники Посольства Литовської Республіки в Україні на чолі з послом Пятрасом ВАЙТЄКУНАСОМ, а також співробітники Генеральної дирекції Київради з обслуговування іноземних представництв на чолі з гендиректором Павлом КРИВОНОСОМ.
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