Погода на завтра: у Києві вночі - приморозки

18 квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях, Приазов`ї та у східній частині Криму місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с. Вночі очікуються приморозки 0-5° (у східних областях та південній частині температура повітря вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-3°); вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у Києві будуть приморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла; по області вночі приморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла.