Держвиконавці оформили гроші шахтарю-інваліду за 40% відкату

На Луганщині держвиконавці вимагали від інваліда за стягнення на його користь недонарахованих компенсацій 14 тис. грн..

Луганськ. 17 квітня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ в Луганській області затримали при одержанні хабара в сумі 14 тис. грн. начальника відділу державної виконавчої служби одного з міст області, його заступника і приватного підприємця. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі УСБУ в Луганській області.

Винагороду в сумі 14 тисяч гривень державні службовці вимагали від інваліда другої групи за стягнення недонарахованих сум і компенсацій з вугільного підприємства, на якому він був травмований. Ще два роки тому судом було винесене рішення, відповідно до якого шахта зобов`язана була виплатити інваліду близько 35 тисяч гривень, але дотепер ніяких виплат колишній працівник не одержав.

Прискорити одержання грошей від підприємства-боржника посадові особи державної виконавчої служби обіцяли за 40 відсотків від суми заборгованості. Посередником між громадянином і чиновниками виступав приватний підприємець, що займався наданням юридичних послуг. Але групі не вдалося довести до кінця свій план: при одержанні незаконної винагороди зловмисники були затримані співробітниками СБУ.

Стосовно них порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому розмірі, посадовою особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою), що передбачає позбавлення волі на термін від п`яти до десяти років з позбавленням права займати визначені посади чи займатися визначеною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна.

Слідство у справі триває. На даний час правоохоронцями проводиться робота з виявлення і документування інших епізодів хабарництва, скоєних за тією же схемою.