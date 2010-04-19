Януковичу завтра розкажуть, що кримські татари - не нахлібники

Лідер Междліса кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ розраховує на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ обговорити питання недофінансування програми облаштування репатріантів, представництва кримських татар в органах влади і силових структурах Криму, необхідності ухвалення Верховною Радою закону про відновлення прав депортованих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді у Постійного представника Президента в АРК Сергія КУНІЦИНА з членами Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України.

«Нам треба чітко знати, братиме участь держава в питанні облаштування співвітчизників (кримських татар), які після півстолітнього заслання повертаються на свою Батьківщину, чи ні. Ми не нахлібники, ми нічого не випрошуємо! Ми говоримо: нам потрібно дати те, що нам належить по праву», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

За словами лідера Меджлісу, за останні п`ять років недофінасування програми розселення і облаштування депортованих на період 2005-2010 років становило 103 млн. грн.

М.ДЖЕМІЛЄВ висловив сумнів, що цього року буде виділено 124 млн. грн., передбачені програмою на 2010 рік.

«Кілька днів тому у мене була зустріч з віце-прем`єром СЕМИНОЖЕНКОМ. Наскільки я зрозумів з його слів, у проекті на 2010 рік передбачається 50 млн. грн., та й то не з бюджету, а зі стабілізаційного фонду. Тобто, захочуть - дадуть, не захочуть - не дадуть», - сказав лідер Меджлісу.

Як зазначив М.ДЖЕМІЛЄВ, Україна взяла на себе зобов`язання виділяти гроші на облаштування раніше депортованих громадян, і якщо країна не робить цього, то кримські татари можуть зажадати повернути їм відібрані під час депортації 1944 року майно і будинки.

«Держава Україна через відомі причини не може повернути наші будинки, наше конфісковане майно, але у держави є позиція, воно говорить: я вирішуватиму ваші проблеми, щорічно закладаючи до свого бюджету певні кошти. Якщо держава говорить: ні, я не вирішуватиму проблеми, я не виділятиму гроші, то виникає питання повернення того, що було незаконно вилучене у нашого народу. До чого це призведе? Я думаю, про це повинна подумати державна структура влади. Якби, скажімо, нам повернули 89 тисяч будинків і квартир, вилучених при депортації, жодної житлової проблеми не було б. Якби нам повернули чотириста з гаком шкіл, які були до депортації, ніяких нових шкіл не треба було б будувати», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

За даними С.КУНІЦИНА, зустріч В.ЯНУКОВИЧА з М.ДЖЕМІЛЄВИМ відбудеться, ймовірно, до 18 травня - Дня пам`яті жертв депортації.

Як сказав С.КУНІЦИН, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН «підтвердив, що Президент України прийме М.ДЖЕМІЛЄВА... Є підтвердження зустрічі до 18 травня».

Довідка УНІАН. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав постанову про виселення кримських татар. Їх звинуватили у масовому дезертирстві та співпраці з фашистами. Виселення почалося вранці 18 травня 1944 року і завершилося до вечора 20 травня. До 190 тис. кримських татар депортували з території півострови. Велика частина була виселена до Узбекистану.

В даний час населення Криму становить більш як 1,9 млн. чоловік, із них понад 265 тисяч - кримські татари.

Ще щонайменше 100 тисяч кримських татар хотіли б повернутися на півострів.