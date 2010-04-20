Табачник запланував єдиний урок пам'яті для школярів України і РФ

Міністерства освіти й науки України і Росії планують провести єдиний урок пам`яті, присвячений 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це пише "Коммерсантъ-Україна". В Україні урок пам`яті відбудеться вперше з 2007 року, оскільки колишнє керівництво Міносвіти не ініціювало подібних заходів. На думку членів Конгресу українських націоналістів, єдиний урок для українських і російських школярів може стати причиною неправильного сприйняття ними історичних фактів.

Про проведення єдиного уроку пам`яті, присвяченого 65-ій річниці Перемоги, міністри освіти України і РФ Дмитро Табачник і Андрій Фурсенко домовилися під час засідання гуманітарного підкомітету українсько-російської міждержавної комісії, що проходило 7-8 квітня в Москві. Урок планується провести в квітні-травні у всіх школах України і Росії.

Згідно з рекомендаціями міносвіти РФ, урок у російських школах має відбутися 7 травня. При цьому у відповідних рекомендаціях Міносвіти України дата проведення такого уроку в школах нашої країни не вказується. Адміністраціям учбових закладів РФ слід забезпечити краєзнавчу і пошукову роботу школярів, шефство над учасниками Великої Вітчизняної війни, а також проведення урочистих і військово-спортивних заходів. "Слід акцентувати увагу на героїчних сторінках спільної історії країн СНД, бойових подвигах земляків, на миролюбній зовнішній політиці держав-учасниць СНД", - йдеться в рекомендаціях, опублікованих на сайті міносвіти РФ.

При цьому в міністерстві освіти Росії не уточнили, чи учням розповідатимуть про діяльність ОУН-УПА. "Зміст уроків визначатиметься загальноосвітньою установою відповідно до методичних рекомендацій і віку школярів", - заявили в прес-службі міносвіти РФ.

Теми занять не вказані і в рекомендаціях Міністерства освіти і науки України. "Уроки для учнів початкової і основної школи слід проводити на основі подій з історії рідного краю. Важливо розкрити історичне значення перемоги над загарбниками, показати причини героїзму і самовідданості визволителів України", - йдеться в рекомендаціях Міносвіти України.

Як повідомив заступник міністра освіти і науки України Тарас Фініков, відомство рекомендує школам провести урок пам`яті вперше за останні три роки. "Проведення уроків пам`яті, присвячених перемозі у Великій Вітчизняній війні, не віталося колишнім міністром освіти (Іваном Вакарчуком), тому наказів про їх проведення не видавалося", - відзначив пан Фініков.

Втім, за словами екс-міністра освіти Станіслава Ніколаєнка, такі уроки проводилися за рішенням адміністрацій шкіл. "Не важливо, хто керував міністерством, уроки пам`яті проводилися в більшості регіонів України, - сказав пан Ніколаєнко.– Не потрібний дозвіл міністра, щоб ушанувати пам`ять героїв Великої Вітчизняної війни, привести до ладу Могилу Невідомого Солдата або старий пам`ятник".

Представники українських націоналістів не схвалюють єдину інтерпретацію історичних подій в Україні і Росії. "Недоцільно вводити єдині уроки пам`яті для українських і російських школярів, тому що у кожної держави своя історія і своє бачення минулих подій, - заявив голова Конгресу українських націоналістів Олексій Івченко.– Такі уроки можуть привести до того, що наші діти стануть сприймати історичні факти з погляду ідеології чужої держави".