У поїзді Жмеринка – Москва знайшли 10 детонаторів

Глухівські митники спільно з прикордонниками виявили в потягу сполученням “Жмеринка – Москва” 10 детонаторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, під час огляду потягу увагу оперативників привернули нерівності у стелі. Було вирішено розгвинтити міжстельовий простір вагона. З’ясувалося, що хтось мав намір непомітно доправити до Москви 10 детонаторів. Щодо них ще буде проведена відповідна експертиза.

У результаті проведення огляду місця події, необхідних оперативних заходів, потяг було затримано на 40 хвилин. Наразі проводиться перевірка всіх обставин події для встановлення осіб, причетних до справи.