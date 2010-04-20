У поїзді Жмеринка – Москва знайшли 10 детонаторів
12:49, 20 квітня 2010Суспільство
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Рух було затримано на 40 хвилин
Глухівські митники спільно з прикордонниками виявили в потягу сполученням “Жмеринка – Москва” 10 детонаторів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, під час огляду потягу увагу оперативників привернули нерівності у стелі. Було вирішено розгвинтити міжстельовий простір вагона. З’ясувалося, що хтось мав намір непомітно доправити до Москви 10 детонаторів. Щодо них ще буде проведена відповідна експертиза.
У результаті проведення огляду місця події, необхідних оперативних заходів, потяг було затримано на 40 хвилин. Наразі проводиться перевірка всіх обставин події для встановлення осіб, причетних до справи.
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