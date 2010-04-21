Флоти України й Росії провели спільну репетицію параду

Близько 600 військовослужбовців Військово-Морських Сил України й Чорноморського флоту Російської Федерації вчора провели першу спільну репетицію параду, який відбудеться в Севастополі 9 травня на честь 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, двогодинна репетиція пройшла на плацу учбового загону імені адмірала Ф.С.Октябрського ЧФ РФ, до цього війська тренувалися окремо, на територіях своїх військових частин.

Як і в попередні роки, українські й російські військовослужбовці проходитимуть в єдиних парадних розрахунках, пліч-о-пліч, а попереду кожної колони йтимуть прапороносці обох флотів з відповідними прапорами. (УНІАН: розрахунки за таким принципом формуються, починаючи з параду 9 травня 2000 року, до цього парадні розрахунки складалися повністю з військовослужбовців одного або іншого флоту).

Вперше під час параду цього року половина військовослужбовців будуть перевдягнуті у військову форму часів Великої Вітчизняної війни. Вони пройдуть під копією Прапора Перемоги і прапорами фронтів. Військові оркестри ВМС України і ЧФ РФ також пройдуть в зведеній парадній «коробці» і виконуватимуть марші та пісні часів Великої Вітчизняної війни.

Парад традиційно прийматимуть командувачі ВМС України і ЧФ РФ, які перед урочистим проходженням парадних розрахунків на одному автомобілі об`їдуть з вітанням учасників параду.

Як і в попередні роки, військові пройдуть урочистим маршем після того, як завершиться проходження в парадній шерензі колон ветеранів війни і Збройних Сил.

Бойова техніка в параді задіяна не буде.

Репетиції буде продовжено, ближче до 9 травня вони проводитимуться безпосередньо в центрі Севастополя.