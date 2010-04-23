Верховна Рада може не ратифікувати договір про ЧФ

Верховна Рада України може не ратифікувати підписаний вчора договір про продовження перебування Чорноморського флоту Російської федерації в Криму до 2042 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він відзначив, що частина депутатів партії колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА та екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, котрі ввійшли в коаліцію із Партією регіонів можуть не наважитися проголосувати за ратифікацію цієї угоди.

«Не виключив би, що у частини депутатів не з Партії регіонів може не піднятися рука під час голосування», - сказав він, нагадавши голосування під час російсько-українського конфлікту через о. Тузла.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ також сказав, що у випадку ухвалення цього договору Україні буде важко його переглянути.

За його словами, Росія не піде на перегляд договору, а західні держави односторонній зрив його Україною сприйняли б як свідчення невиконання взятих раніше зобов’язань.

«Односторонній вихід з такого договору сприймався б дуже негативно», - сказав він.