Семиноженко доручив завершити Меморіал пам'яті жертв Голодоморів

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО доручив Київській міській державній адміністрації завершити будівництво Меморіалу пам`яті жертв Голодоморів в Україні.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єра, відповідне доручення В.СЕМИНОЖЕНКО дав сьогодні за підсумками наради щодо введення в експлуатацію Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні».

Віце-прем’єр-міністр також ознайомився з ходом робіт зі встановлення в Парку Слави пам’ятника Івану Кожедубу.

Як йдеться у повідомленні, у КМДА В.СЕМИНОЖЕНКА запевнили, що всі роботи будуть виконані вчасно, тобто до 7 травня.