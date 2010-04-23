Семиноженко доручив завершити Меморіал пам'яті жертв Голодоморів
21:14, 23 квітня 2010Суспільство
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... і пам`ятник Кожедубу
Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО доручив Київській міській державній адміністрації завершити будівництво Меморіалу пам`яті жертв Голодоморів в Україні.
Як повідомляє прес-служба віце-прем`єра, відповідне доручення В.СЕМИНОЖЕНКО дав сьогодні за підсумками наради щодо введення в експлуатацію Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні».
Віце-прем’єр-міністр також ознайомився з ходом робіт зі встановлення в Парку Слави пам’ятника Івану Кожедубу.
Як йдеться у повідомленні, у КМДА В.СЕМИНОЖЕНКА запевнили, що всі роботи будуть виконані вчасно, тобто до 7 травня.
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