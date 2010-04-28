Україна може отримати замовлення на виробництво сонячних панелей

Республіка Македонія розглядає можливість економічного співробітництва з Україною в галузі альтернативної електроенергетики. Зокрема, йдеться про виробництво сонячних панелей для Македонії, замовлення на які українські підприємства напівпровідників можуть одержати вже в 2011 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив народний депутат України від БЮТ, керівник групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Македонія Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, коментуючи результати зустрічі з прем’єр-міністром Македонії Ніколою ГРУЄВСЬКИМ.

«Найближчим часом Македонія має намір розвивати безпечні для навколишнього природного середовища джерела енергії – планується будівництво вітряних і сонячних електростанцій в країні. На прапорі Македонії зображено сонце. Сам прапор країни говорить про можливість використання сонячної енергії. Україна, у свою чергу, може стати майданчиком для виробництва технологій енергетики майбутнього. Я задоволений результатами переговорів. Ми домовилися про те, що депутати македонського парламенту відвідають Україну восени цього року», – повідомив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Разом з тим депутат підкреслив, що енергозбереження, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, освоєння альтернативних екологічно чистих джерел енергії, на його думку, повинні стати головними пріоритетами економічного розвитку – як України, так і Македонії.

«Колосальна перевага зеленої енергетики в тому, що немає ніяких шкідливих відходів. Немає вуглекислого газу – немає парникового ефекту. Необхідно задуматися про шляхи зміцнення енергетичної безпеки і про захист навколишнього середовища», – відзначив парламентарій.

Також в рамках візиту Д.ВЕТВИЦЬКИЙ обговорив питання активізації українсько-македонського міжпарламентського діалогу з керівником депутатської групи із співпраці з Україною Собранія (парламенту) Республіки Македонія Іваном СТОІЛКОВИЧЕМ.