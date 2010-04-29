Чому «чернігівського маніяка» не контролювали медики?

Працівники міліції з’ясують у рамках розслідування кримінальної справи щодо «чернігівського маніяка», чому ця людина після проходження лікування у грудні минулого року випала з-під контролю медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Департаменту карного розшуку МВС України Валерій ЛІТВІН.

«Думаю, у рамках розслідування кримінальної справи буде направлено окреме доручення, щоб дослідити цей процес», - сказав він, зауваживши, що затриманому призначена психіатрична експертиза.

За словами В.ЛІТВІНА, якщо вона визнає молодика психічно хворим, йому буде призначено примусове лікування у медичному закладі закритого типу. В іншому ж разі, за словами начальника департаменту, у жодного судді, якщо справа дійде до суду, не підніметься рука звільнити таку людину.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові ввечері 20 квітня упродовж кількох годин з надзвичайною жорстокістю було вбито троє людей. У всіх загиблих повністю розтрощено голови лопатою. Наступного дня працівники міліції затримали вбивцю - місцевого жителя, 1988 року народження, хворого на шизофренію.