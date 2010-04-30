Азаров: держбанки стануть зразком стабільності

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що державні банки в умовах виваженої, відповідальної політики уряду щодо державних фінансів стануть зразком стабільності і довіри з боку вкладників.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ заявив під час зустрічі з колективом «Укрексімбанку».

Він також запевнив, що уряд більше не допустить ситуації, коли ресурси державних банків з величезним ризиком для вкладників, для стабільності фінансових установ, витрачалися на безперспективне, антиекономічне погашення боргів державних монополій, зокрема, «Нафтогазу України».

Щоб підтвердити своє переконання у тому, що держбанки стануть зразком стабільності, М.АЗАРОВ відкрив в «Укрексімбанку» персональний рахунок.

У Секретаріаті КМУ нагадують, що раніше глава уряду повідомляв, що тримає свої заощадження на рахунку в іще одному державному банку – Ощадбанку, і не забирав ці кошти під час кризи.