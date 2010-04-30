П’яний водій vs даішники: у місті влаштували «перегони» зі стріляниною

На Тернопільщині правоохоронці із застосуванням зброї затримали п’яного водія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління міліції Василь ПОЛІЩУК.

за його словами, вчора у Теребовлі інспектори Державтоінспекції вирішили зупинити автомобіль ВАЗ-2109, траєкторія руху якого наштовхувала на підозру, що за кермом перебуває п’яний водій. Коли ж автомобіль ледве не збив інспектора, працівники ДАІ почали переслідування. По дорозі водій також ледь не збив жінку, яка переходила дорогу з коляскою. Відтак правоохоронці почали стрільбу по колесах. Після того, як пробили колесо, автомобіль зупинився, і інспектори затримали 40-річного водія.

У нього після обстеження виявили середню ступінь сп’яніння. «Складено протокол про водіння автомобіля у нетверезому стані та супротив працівникам міліції. Прокуратурою проводиться перевірка, вона вже дала висновок, що застосування зброї було правомірним», - сказав В.ПОЛІЩУК.