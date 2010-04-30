Скандал навколо авто тернопільського губернатора закінчився штрафом

Затриманий минулого року автомобіль «Мерседес», яким користувався екс-голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ, переданий представникам ДУС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник обласного управління міліції Василь ПОЛІЩУК.

За його словами автомобіль, який понад рік простояв на штрафмайданчику, був повернутий минулого тижня.

«Було встановлено, що цей автомобіль повністю розмитнений, лише були питання щодо передачі автомобіля Державному управлінню справами. Але приїхали представники ДУСі, і їм по дорученню разом із представниками облдержадміністрації цей автомобіль повернули», – сказав В.ПОЛІЩУК.

Він також додав, що кримінальна справа, порушена стосовно водія за підробку технічного талону цього автомобіля, була передана до суду, за її розглядом водій був оштрафований.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2009 року працівники ДАІ зупинили службовий автомобіль Ю.ЧИЖМАРЯ “Мерседес-Бенц Е-240” і виявили, що у водія немає документів на нього. Водій пред’явив не просто прострочений тимчасовий реєстраційний талон, а його ксерокопію. Причому, як встановили працівники ДАІ, номер талону зареєстровано на зовсім іншу іномарку. Ксерокопія документа про проходження техогляду теж виявилась фальшивою. У багажнику автомобіля правоохоронці виявили три пари державних номерних знаків з інших автомобілів.

Затриманий автомобіль було доставлено на штрафмайданчик. На водія і службовців, які випустили автомобіль без шляхового листа, накладено адміністративне стягнення.

27 квітня 2009 р. правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом підробки свідоцтва про реєстрацію автомобіля “Мерседес-Бенц Е-240”.

28 квітня Ю.ЧИЖМАРЬ звинуватив працівників ДАІ у тому, що його службовий автомобіль кілька років їздив із підробленим свідоцтвом про реєстрацію. За його даними, Державне управління справами купувало цей автомобіль у 2003 році у офіційного дилера «Мерседес», крім того, до Тернопільської ОДА автомобіль експлуатувався у Сумській облдержадміністрації, а ще раніше – у Секретаріаті Президента.